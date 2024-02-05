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İş yeri kira zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamları ile birlikte ocak ayı iş yeri kira zam oranı da belli oldu.

İş yeri kira zam oranı belli oldu
SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86 oldu. TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 54,72 oranında yapılabilecek.

Geçen ay zam oranı yüzde 53,86 olmuştu.

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