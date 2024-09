İstanbul, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

İs​viçre'nin Cenevre şehri merkezli Uluslararası Yol Federasyonu tarafından, 4 yılda bir düzenlenen "IRF Dünya Kongresi" 15-18 Ekim'de bu kez Türkiye'de gerçekleştirilecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek kongre, yaklaşık 70 yıldır büyüme ve kalkınmanın sağlayıcıları olan kara yolu sektörü ile "hareketliliği" bir araya getirecek.



"Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" teması altında yapılacak kongrede, küresel liderler, sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve kamu-özel sektör paydaşları bir araya gelerek bu konularda fikir alışverişinde bulunacak.



Kongre, aynı zamanda yenilikleri keşfetmek ve derinlemesine tartışmalar yapmak için bir platform olacak. Ayrıca yenilikçi fikirler, araştırma bulguları ve yeni teknikler kongrenin gündemine taşınacak. Bu yönleriyle kongrede, kara yolları politikalarının gelecek rotasının çizilmesi bekleniyor.



ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ZİRVESİ BULUŞACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, bu kongreyi de Bakanlığın ev sahipliğinde düzenleyeceklerini söyledi.



Kongrenin kara yolu sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getireceğini belirten Uraloğlu, "Kongreyle yolların ve yol ağlarının geliştirilmesini, daha güvenli, daha çevreci, daha sürdürülebilir kara yolu taşımacılığı ve mobiliteyi teşvik etmek amaçlanıyor." dedi.



Uraloğlu, Türkiye'nin kara yollarına büyük yatırımlar yaptığını ve ulaşım ağını genişlettiğini dile getirerek, yeni teknolojik yatırımları daha da artırdıklarını özellikle yollarda akıllı ulaşım devrimi yapacaklarını anlattı.



Akıllı ulaşım alanında 2035'e kadar satılan her iki araçtan birinin elektrikli olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Biz de bu gelişmeyi göz önüne alarak yatırımlarımızı ona göre planlıyoruz. Akıllı sinyalizasyon, değişken mesaj ve trafik işaretleri, kamera, yol sensörleri, meteorolojik bilgi sistemleri ve olay algılama gibi sistemlerle yollarımızı akıllandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz büyük otoyol projelerimizle insanlarımızı birbirine kavuşturuyor, uzakları yakın ediyoruz." diye konuştu.



Uraloğlu, ülkenin rekabet gücüne ve milletin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren, güvenli, erişilebilir, ekonomik konforlu, hızlı çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerin sunulduğu erişilebilir bir ulaştırma sistemi için çalışmalara hızla devam ettiklerini bildirdi.

"KARA YOLU ULAŞIMI ALANINDA BİRÇOK BÜYÜK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"



Kara yolu sektöründe mevcut kara yolu ağının güvenliğini artıracak, taşıt işletme maliyetini düşürecek, ülkenin her köşesine her mevsim hizmet götürülmesine imkan sağlayacak yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Kara yollarında Türkiye Yüzyılı'na yaptığımız yatırımlarla bölünmüş yol hamlesi damgasını vurdu. Kara yolu ulaşımı alanında birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Son dönemde Gaziantep-Şanlıurfa, Niğde-Pozantı, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde gibi otoyol projelerini hayata geçirdik. Bu alanda devam eden Antalya-Alanya Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu için projelerimizi de bir an önce hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunacağız."



Uraloğlu, kongrenin, yenilikçiliği ve işbirliğini benimseyerek dönüştürücü değişimi yönlendirmek için önde gelen ulaştırma kuruluşlarını bir araya getireceğini dile getirdi.



IRF Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapacak İstanbul'un bulunduğu konumuyla ve hayata geçirdikleri büyük ulaştırma projeleriyle marka şehir olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Şehrimize yakışır bir kongreyle ulaştırma alanında milat sayılacak kararların alınmasını bekliyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, güzel bir kongre süreci olacağına inanıyorum. Kongre, dünya için çevreci, dayanıklı ve sürdürülebilir ulaşım çabalarını destekleyecek, ayrıca farklı bakış açılarını bir araya getirerek, yenilikçi çözümleri ve eyleme dönüştürülebilir girişimleri teşvik edecek."