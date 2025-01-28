İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitlendi. Kıyma 379, kuşbaşı 399 lira

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol ile üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabit tutacağını açıkladı.



Et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada mega kentte sayısı bin 500’ün üzerindeki yerel markette kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satılacak.



İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Et fiyatlarında Ramazan ayı boyunca sürecek fiyat sabitleme uygulamasına başladık. İstanbul’da üye marketlerimizde fiyatları sabit tutarak vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz" dedi.



FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK



Fırsatçılara dikkat çeken Güzeldere, "Vatandaşımıza en ulaşılabilir fiyatlarla kırmızı eti sunmak istiyoruz. Fırsatçıların ve spekülasyoncuların karşısındayız. Fırsatçılara mahal vermemek, tüketicinin yanında olduğumuzu göstermek için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dana kuşbaşı etimizi 399 liradan, kıyma 379 liradan, dana soteyi 459 liradan, dana antrikotu 699 liradan tüketicimize ulaştıracağız. İstanbul’da 30 yerel perakendecinin bin 500’ün üzerindeki marketinde bu fiyatlar geçerli olacak" diye konuştu.



