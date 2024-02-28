İstanbul'da yüksek fiyatlar taşınmaları yavaşlattı

İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi son 6 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl taşınma oranları 2022 yılına göre yüzde 6,5 gerileyerek 457 bin 907’e indi.



CK Enerji Boğaziçi Elektrik, "Gayrimenkulün Enerjisi" raporunun 2023 sonuçlarını açıkladı. Avrupa Yakası’nda 2023 yılında taşınma oranı yüzde 6,5 düştü ve 457 bin 907’ye geriledi. Bu rakam pandemi dönemi dâhil 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviye oldu.



Rapora göre konut ve kira fiyatlarındaki hareketlilik Avrupa Yakası’nda taşınma hareketini yavaşlattı.



2023 yılın ilk yarısında ikinci el gayrimenkullerde taşınmalar yüzde 27'ye kadar düşüş kaydetti. Nisan ayında ikinci el gayrimenkuldeki taşınmalar dip noktasını gördü. En yüksek taşınmanın olduğu ay ise ağustos oldu.



Yeni gayrimenkule geçişlerde yüzde 7’lik bir artış gözlendi. 2022 yılında ilk kez kapılarını açan yeni gayrimenkul sayısı 136,7 bin iken 2023’te bu sayı 146,4 bine ulaştı.



Avrupa Yakası’nda meskenlerin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,5 oranında arttı.



Kentsel dönüşüm için yapılan başvurular da 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 2022 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle toplam 27 bin 399 olan başvuru sayısı 2023 yılında yüzde 23 artarak 33 bin 641’e ulaştı.

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