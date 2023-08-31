İsviçre'de kara para aklamayla mücadele: Yeni adımlar atılıyor

İsviçre hükümeti kara para aklamayla mücadele için yeni adımlar atıyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, kara para aklama düzenlemelerinde algılanan çatlakları sıkılaştırmak, avukatları ve danışmanları risklerin raporlanmasından sorumlu tutmak ve tüzel kişilerin gözetimini artırmak için yeni kurallar taslağı hazırlandığı duyuruldu.



2024'TE PARLAMENTOYA SUNULACAK

Hükümet tarafından hazırlanan yeni kurallar, istişarenin ardından 2024 yılında parlamentoya sunulacak.



Bankaları tarafından dünyanın en büyük offshore servet yöneticisi haline getirilen İsviçre, uzun süredir suçluların haksız kazançları sakladığı bir yer olma imajıyla mücadele etmeye çalışıyor.

İsviçre'de 100'den fazla ülkeyle düzenli olarak banka hesap bilgileri alışverişinde bulunuluyor.

