Japonya Merkez Bankası sınırsız tahvil alacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ), getirileri kontrol altında tutabilmek için şubat ayından bu yana ikinci kez tahvil piyasasına müdahale ederek 10 yıllık tahvillerde limitsiz alım yapacağını açıkladı.



Söz konusu kararda aralarında Fed olmak üzere gelişmiş ülkelerin faiz artış kararının ardından Japon tahvil getirilerinde görülen yükselişin etkisi izlendi.

Japonya Merkez Bankası'nın mevcut getiri eğrisi kontrol çerçevesi, 10 yıllık tahvil getirisini yüzde 0 seviyesine yakın tutulmasını öngörüyor.

