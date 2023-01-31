Japonya ve Hollanda'dan Çin'e karşı çip adımı

Associated Press (AP) ajansının anlaşmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Japonya, ABD ve Hollanda henüz resmiyete kavuşmayan bir anlaşmaya vardı.



Söz konusu anlaşma kapsamında Hollanda ve Japonya, ileri düzey çip imalat makinelerinin Çin'e ihracatının sınırlandırılmasında ABD ile mutabakat sağladı.



AP haberinde tarafların, anlaşmayı kamuoyuna duyuracağı tarihin belirsiz olduğu ve Beyaz Saray'ın anlaşmaya yönelik yorum yapmadığı kaydedildi.



Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'nın piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberinde, anlaşmaya yönelik Beyaz Saray, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Japonya Sanayi Bakanlığı Sözcülüğü'nün, yorum yapmadığı aktarıldı.



Beyaz Saray daha önce, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan liderliğinde Washington'da düzenlenen ve gelişen teknolojilerin güvenliğinin ele alındığı toplantıya Hollanda ve Japonya'dan yetkililerin katıldığını açıklamıştı.



ABD Başkanı Joe Biden, bu ay içinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

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