Japonya'dan yene müdahale sinyali: Domino etkisi yaratır mı?

YEN İÇİN KRİTİK ZİRVE



Maliye Bakanı'nın açıklamalarının ardından yetkililer Japonya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Japonya Finansal Hizmetler Kurumu'nun uluslararası finans piyasalarını görüşmek üzere bir toplantı düzenlediğini duyurdu.



Yen toplantı yapılacağı haberinin ardından son 151,49 seviyesinde işlem gördü.



Uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kurdaki hareketleri yakından izlediklerini ve bu hareketlere yönelik adım atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.



Analistler, yendeki değer kaybının domino etkisi riski taşıdığı konusunda uyardı.



17 YIL SONRA FAİZ ARTIŞI



Japonya Merkez Bankası (BOJ) Ekim 2022'de yen dolar karşısında 151,94 seviyesini gördüğünde müdahale etmişti. BOJ'un geçen hafta 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımı yapmış olmasına rağmen yen değer kaybetmeye devam etti.



BOJ Başkanı Kazuo Ueda, kur hareketleri ile ekonomik ve fiyat gelişmeleri üzerindeki etkilerini yakından takip edeceklerini açıklamıştı.

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