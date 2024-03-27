Japonya'dan yene müdahale sinyali: Domino etkisi yaratır mı?

Japonya'nın para birimi yenin dolar karşısında son 34 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yetkililerin yendeki değer kaybına karşı "kararlı adımlar" atabileceklerini açıkladı.
Suzuki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdi piyasa hareketlerini son derece önemle izliyoruz. Eğer aşırı hareketler olursa, kararlı adımlar atacağız ve hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceğiz" dedi.
Yendeki değer kaybına karşı "kararlı adımlar" atılabileceği ifadesi, 2022 yılındaki piyasa müdahalesinden bu yana kullanılmamıştı.
YEN İÇİN KRİTİK ZİRVE
Maliye Bakanı'nın açıklamalarının ardından yetkililer Japonya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Japonya Finansal Hizmetler Kurumu'nun uluslararası finans piyasalarını görüşmek üzere bir toplantı düzenlediğini duyurdu.
Yen toplantı yapılacağı haberinin ardından son 151,49 seviyesinde işlem gördü.
Uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kurdaki hareketleri yakından izlediklerini ve bu hareketlere yönelik adım atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.
Analistler, yendeki değer kaybının domino etkisi riski taşıdığı konusunda uyardı.
17 YIL SONRA FAİZ ARTIŞI
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Ekim 2022'de yen dolar karşısında 151,94 seviyesini gördüğünde müdahale etmişti. BOJ'un geçen hafta 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımı yapmış olmasına rağmen yen değer kaybetmeye devam etti.
BOJ Başkanı Kazuo Ueda, kur hareketleri ile ekonomik ve fiyat gelişmeleri üzerindeki etkilerini yakından takip edeceklerini açıklamıştı.
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