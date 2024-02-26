Kirada oturan ev sahibi, kirasını gider gösterebilir mi?

KİRA BEYANINDA HANGİ GİDERLER GÖSTERİLEBİLİR?



Kira geliri beyanında bazı giderlerin indirimi de yapılıyor. Bu kapsamda kira geliri elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilecek. Götürü gider yönteminde kira gelirinden 21 bin lira istisna düşüldükten sonra yüzde 15 oranında indirim uygulanır.



Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, faiz ve sigorta ödemeleri hasılattan indirilebilecek. Bunun için söz konusu giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi gerekecek. Eğer ödemeler kiracı tarafından yapılıyorsa gider olarak gösterilemeyecek.



Bu yöntemde sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2023 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilecek.



Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilecek. Kiraya verilen gayrimenkuller için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarında gider olarak gösterilebilecek.



İSTİSNA TUTARI 2024'TE ARTTI



Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıklamıştı. Bu rakam 2024 yılı boyunca elde edilen kira gelirine uygulanacak.

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