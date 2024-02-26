Kirada oturan ev sahibi, kirasını gider gösterebilir mi?

Kira gelirleri için beyanname dönemi martta başlıyor. Bu dönemde 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 dönemi kira geliri beyan edilecek. Beyanname dönemi 1 Mart 2024'te başlayacak ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. Tahakkuk edilen gelir vergisinin yarısı mart ayında, diğer yarısı ise temmuz ayında 2 eşit taksitte ödenecek. Beyannameler, vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemi üzerinden yapılabilecek.
KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?
Kira beyannemesi için istisna tutarı 2023 yılında 21 bin lira olarak belirlenmişti.
Vergi hesaplamasında ev sahiplerinin geçen yılki kazançları ve istisna tutarı dikkat alınacak.
2023 yılı boyunca kira geliri 21 bin liranın üzerinde olan ev sahipleri beyanname vermek zorunda olacak. 21 bin liralık istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecek.
Birden fazla konut sahibi olan kişilerin ise toplam kira geliri üzerinden istisna uygulanacak.
Ayrıca kesintiye tabi olan 150 bin TL üzeri işyeri kira gelirleri ile kesintiye tabi olmayan 8 bin 400 TL üzeri işyeri kira gelirleri beyan edilecek.
KİRA GELİRİNİ BEYAN ETMEYENE CEZA
Kira gelirini beyan etmeyen ev sahiplerinin tespit edilmesi halinde istisna kapsamından çıkarılacak.
Tahsil edilmeyen vergiler için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecek.
Beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat birinci derece usulsüzlük cezası uygulanacak.
KİRA BEYANINDA HANGİ GİDERLER GÖSTERİLEBİLİR?
Kira geliri beyanında bazı giderlerin indirimi de yapılıyor. Bu kapsamda kira geliri elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilecek. Götürü gider yönteminde kira gelirinden 21 bin lira istisna düşüldükten sonra yüzde 15 oranında indirim uygulanır.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, faiz ve sigorta ödemeleri hasılattan indirilebilecek. Bunun için söz konusu giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi gerekecek. Eğer ödemeler kiracı tarafından yapılıyorsa gider olarak gösterilemeyecek.
Bu yöntemde sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2023 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilecek.
Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilecek. Kiraya verilen gayrimenkuller için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarında gider olarak gösterilebilecek.
İSTİSNA TUTARI 2024'TE ARTTI
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira gelirinde 2024 yılı için vergi istisnasını 33 bin lira olarak açıklamıştı. Bu rakam 2024 yılı boyunca elde edilen kira gelirine uygulanacak.
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