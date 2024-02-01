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Kızıldeniz kaosu: Yeni rota arayışı Rusya'ya yaradı

Küresel ticarette Kızıldeniz krizinin tahribatını aşmaya yönelik arayışlar sürüyor. Çin'den Avrupa'ya yönelik sevkiyatlar için Rusya demiryollarına ilginin arttığı belirtiliyor. Buna rağmen Avrupalı şirketlerin Rusya'ya yönelik endişeleri de dile getiriliyor.

Kızıldeniz kaosu: Yeni rota arayışı Rusya'ya yaradı

Küresel ticarette Kızıldeniz'de yaşanan krizin ardından yeni rota arayışı hızlandı.

Nakliyeciler, Çin'den Avrupa'ya mal taşımak için alternatif yollar üzerine odaklanırken, Rusya üzerinden demiryolu sevkiyatlarında önemli artış görüldüğü bildirildi.

Demiryolunun havadan ucuz ve denizden daha hızlı olduğu için nakliyeciler için cazip olduğu belirtildi. Çin-Avrupa demiryolu hattı rezervasyonlarının son dört haftada yüzde 37 arttığı bildirildi.

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AVRUPALI ŞİRKETLERDE RUSYA ENDİŞESİ

Lojistik sektörü kaynakları, Rusya üzerinden nakliyelerin 14 ile 25 gün sürdüğünü belirterek, okyanus üzerinden yapılan taşımacılıktan daha verimli olduğunu ifade etti.

Çin'den Hollanda'ya deniz taşımacılığının Kızıldeniz üzerinden ortalama 25 gün sürerken, gemilerin Ümit Burnu'na yönlendirilmesi nakliyeleri 10-12 gün daha uzatıyor.

Buna rağmen birçok şirketin Rusya'dan taşımacılığa ilişkin endişe ile yaklaştığı kaydediliyor. Avrupalı şirketlerin Ukrayna savaşı nedeniyle mallarını Rusya'ya teslim etmekten korktuğu ifade ediliyor.

Avrupa Birliği, yaptırım uygulanan malların Rusya üzerinden demiryolu ile taşınmasına izin veriyor. Söz konusu ürünlerin kara yoluyla taşınması yasaklanmış durumda. Askeri malzemelerin sevkiyatı ise tamamen yasak.

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