100 milyon euroluk iş hacmi: Matbaada neler değişecek?

İstanbul Ticaret Odası (İTO), matbaacılık sektörünün geleceğine ilişkin tespit ve önerilere de yer verdiği Matbaacılık Sektörü Raporu'nu yayımladı.

​​​​​​​İTO'dan yapılan açıklamaya göre, "Matbaacılık Sektörü Raporu"nun tanıtım toplantısı Oda'nın Eminönü Merkez Binası'nda düzenlendi.



Toplantıda sektörün dijitalleşme ve yeni teknolojilerin etkisiyle hızla değiştiği belirtildi. Raporda, ayrıca, matbaacılık sektörünün geleceğine ilişkin tespit ve öneriler de paylaşıldı.



Verilen bilgiye göre, İstanbul'da matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 bin civarındaki işletme, 80 ile 96 milyon euro arasında bir iş hacmi oluşturuyor. Sektörün çalışan sayısı 90 bin kişi ve istihdam artış eğilimi içerisinde.



Raporda, matbaacılık sektörünün 3 milyar euroyu bulan makina parkının verimli ve etkin kullanılması için çözüm yolları üzerinde çalışılması gerektiği kaydedildi.



Yatırım sermayesinden elde edilecek bu tasarrufla, işletme sermayelerinin daha güçlü hale getirilebileceğine dikkati çekildi.



SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ



Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri, beyaz ve mavi yakalı olmak üzere nitelikli insan kaynağı olarak öne çıkıyor.



Sektörün bu ihtiyacının karşılanması amacıyla işletme içi eğitimlerin yanı sıra mesleki eğitimin materyal, müfredat ve bilişim açısından iyileştirilip güçlendirilmesi zorunlu görülüyor. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) onaylanmış meslekler bağlamında üniversite-iş dünyası işbirlikleri de önem taşıyor.



Proje yürütücülüğü ve araştırmaları İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak ve ekibi tarafından yapılan ve İTO Basım-Yayın Meslek Komitesi''nin katkılarıyla hazırlanan raporda, sektörde faaliyet gösteren firmalara yönelik diğer bazı öneriler şöyle:



"Dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler zamanında ve doğru okunmalı. Donanım ve yazılımla ilgili eksiklikler giderilmeli. Bireysel müşterilere yapılan satışlar ajans aracılığı ile yapılan satışlara oranla daha yüksek. Bu nedenle müşterilere yönelik pazarlama, satış faaliyetleri ve reklam yatırımları artırılmalı. Ürün tasarımı, ürün geliştirme ve AR-GE için sektördeki farkındalık artırılmalı. Ayrıca insan kaynağı ve finansman desteği bakımından gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmalı. İmal edilen ürün kalitesinin artırılması için AR-GE çalışmalarına hız verilmeli. Rekabet, kırıcı fiyatlama ile değil, kaliteli ürün ile olmalı. Bu algı güçlendirilmeli."

"MATBAACILIK DEĞİŞİMİN MERKEZİNDE"



Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, yayıncılık ve matbaacılığın teknolojik dönüşüm ile gelen değişimin merkezinde olduğunu belirtti.



Üstün, raporun, sektörün mikrodan makroya uzanan geniş bir manzarasını gösterdiğini aktararak, "İstanbul'daki matbaacılık sektörü, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu büyük gücün şimdi teknoloji, nitelikli istihdam, finansman kaynakları, yeni şartlara uyum ve yeni uygulamaların ışığında geleceğe hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Torlak da veriye dayalı bilginin önemine vurgu yaparak, "Raporda sektörün genel durumunu bu projeksiyon vesilesi ile ortaya koymaya çalıştık ve bu vesileyle de geleceğe ilişkin bazı tespit ve öngörülerimizi ifade etmek istedik." açıklamasında bulundu.

