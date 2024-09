Akbank'tan KOBİ'ler için yeni hizmet

Akbank Mobil'de, KOBİ'ler, ticari kredi limitleri arasındaki aktarım işlemlerini şubeye gitmeden Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirebilecek.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Mobil'in sunduğu yeni hizmet ile yıllık cirosu 10 milyon liradan yüksek olan KOBİ'ler, daha önce şubeye giderek yapmak zorunda oldukları ticari kredi limitleri arasındaki aktarım işlemlerini artık Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni hizmet, KOBİ'lerin bankacılık işlemlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, iş süreçlerini de hızlandırıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması açısından KOBİ'lerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.



Oğuz, Akbank olarak, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik sundukları uçtan uca çözümleriyle her zaman yanlarında yer aldıklarını vurguladı.



KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran ve cazip fırsatlar sunan ürünleri ve hizmetlerinin yanı sıra Akbank Mobil'deki işlem setini genişleterek iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine katkı sağladıklarının altını çizen Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:



"Yeni hizmetimiz ile de ticari kredi kullanma ihtiyacı olan ancak kullanmak istediği krediye ilişkin limiti yeterli olmayan müşterilerimiz, Akbank Mobil üzerinden müsait olan başka bir limitlerinden aktarım yapabilecekler. Bu sayede ihtiyaç duydukları krediye kolayca ulaşabilecek ve işlerine aynı hızda devam edebilecekler. Akbank olarak, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine destek vermeyi ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı sürdüreceğiz."



Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de hedeflerinin daima müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmak olduğuna dikkati çekti.



Yüce, "Uçtan uca dijital hizmetler ve yeni nesil çözümlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda işletmelerin her an, her yerde Akbank deneyimini yaşayabileceği dijital hizmetlere yatırımlarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızın son örneği olarak, işletmeler artık ticari kredi limitlerini Akbank Mobil üzerinden yönetebilecek ve aktarım işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni nesil bankacılık anlayışımızla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.