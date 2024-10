Dijital dönüşüm için KOBİ’lere 5 öneri

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinin zorunluluk olduğunu söyledi.



Sönmez, KOBİ'ler dijital dönüşüme düşük yatırım yapma eğiliminin farkındalık ve bilgi düzeylerinde büyük bir boşluk olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.



Henüz geç kalınmadığını vurgulayan Sönmez, "KOBİ’lerin dijitalleşme alanında kaybedecek bir günü dahi bulunmuyor" dedi.



Hürriyet'te yer alan habere göre Sönmez, dijital dönüşüm sürecinin henüz başında olan KOBİ’ler için 5 adımda yol haritasını anlattı.



"DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAVRAMINI BENİMSEYİN"



Dijital dönüşüm, geleneksel iş yapma şekillerini değiştirerek teknoloji odaklı ve veri merkezli bir iş ortamına geçişi ifade eder. Ancak dijital dönüşümün yanlış anlaşıldığı noktaların başında yalnızca teknoloji yatırımı yapmak veya iş süreçlerini basitçe otomatikleştirmek olarak algılanması geliyor. Halbuki dijital dönüşüm bir iş kültürü değişikliği gerektirir. Bu kapsamda şirketin organizasyonel yapısı, müşteri etkileşimleri, veri yönetimi ve çalışanların yetkinlikleri de dönüştürülmelidir.



"İŞE NEREDEN BAŞLANACAĞINI BELİRLEYİN"



Her işletmenin yapısı, sektörü ve kimliği kendine has olduğundan bunun bir standardı olmamakla birlikte işletmenin temel faaliyet alanı üzerinde doğrudan etkili olan süreçlere yoğunlaşmak fayda sağlar. Örneğin, üretim sektöründe faaliyet gösteren, ham madde satın alan, stoklama yapan bir firmanın tüm süreçlerini tek bir sistemin takip edebileceği bir yazılım uygulamasına ihtiyacı vardır.



"DÖNÜŞÜM ALANLARINA ODAKLANIN"



Çalışanlarınızın dijital becerilerini güçlendirin. Tıpkı çalışan bağlılığı gibi büyük öneme sahip müşteri bağlılığını artırmak için onların beklentilerini ölçebileceğiniz yatırımlar yapın. Bu süreçte modern çağda başarıyı yakalamanın en önemli yollarından biri olan inovasyona odaklanarak pazarınızı güçlendirin.



"PLANLARINIZI REVİZE EDİN"



Dijital dönüşümdeki en büyük risklerden biri sürecin başında belirlenen bir şablon ile tüm dönüşümün tamamlanabileceği algısıdır. Oysaki bazen bir iki yıl önce hayatımızı büyük ölçüde değiştiren teknolojiler günümüzde yerlerini yeni teknolojilere bırakıp unutulabiliyor. Dolayısıyla atılacak her adımın zamanlamasını iyi planlayın ancak işletme özelinde yeniden yorumlayıp düzenli aralıklara planınızı gözden geçirin ve gerekirse yenileyin.



"DESTEK VE TEŞVİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİN"



KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önünde bilgi eksikliği ile birlikte var olan bir diğer büyük engel ise finansal zorluklar. KOBİ’ler bu noktada dijital dönüşüme yönelik destek ve teşvik programlarını iyi araştırmalı. KOSGEB, TÜBİTAK, kalkınma ajansları, yatırım teşvik programları, AB fonları ve ülkemizde başta bankalar olmak üzere finans kuruluşlarının yürüttüğü dijital dönüşüm programları hem bilgi hem de finansal açıdan KOBİ’lere destek sağlıyor.