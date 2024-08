Teknoloji üreten KOBİ'lere destek

İzmir Ticaret Odası, kentte teknoloji alanında yatırım yapan firmaların sayısının artması hedefiyle, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş insanlarını buluşturdu. Teknoyatırım Destek Programına ilişkin detayların paylaşıldığı toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, bu desteğin teknoloji üretmek isteyen firmalar için can suyu olduğunu söyledi.



KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan'ın açılış konuşmasıyla başlayan, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Zehra Tülin Yücel'in bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı katıldı.



İzmir Ticaret Odası olarak, KOSGEB tarafından verilen destekler hakkında üyeleri bilgilendirmeye özel önem verdiklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “KOSGEB, ülkemiz ekonomisinin ihracat, üretim ve istihdamına ciddi katkılar yapan KOBİ niteliğindeki firmalarımıza destek veren önemli kurumlar arasında yer alıyor. Sağladığı destekleri, üyelerimiz için daha erişilebilir kılmak adına, Odamız ile iş birliği halinde sık sık toplantılar gerçekleştiriyor ve siz değerli üyelerimizin sorularına yanıt veriyor. Bu kapsamda, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımları nedeniyle KOSGEB İzmir Müdürlüğümüze ve KOSGEB Başkanlığına teşekkür etmek istiyoruz” dedi.



"BU DESTEK CAN SUYU"



Teknoloji Ürün Yatırımı yani Teknoyatırım Destek Programında destek sürecinde iki alternatif gördüklerini belirten Tutan sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisinde; Teknoparklar, AR-GE Merkezleri, TEKMER'lerde (Teknoloji Geliştirme Merkezi) ortaya çıkan, ya da patent veya Teknolojijk Ürün Deneyim Belgesine sahip olan AR-GE ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesi, yatırıma dönüşmesi amaçlanırken, ikincisinde; cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacak orta ve yüksek teknoloji ürünlerin ticarileştirilmesi, yatırıma dönüşmesi amaçlanıyor. Uluslararası rekabetin hız kazandığı son yıllarda, rekabette bir adım öne çıkabilmenin şartının bilim ve teknolojiden geçtiğini göz önüne alırsak, teknoloji üretmek isteyen firmalarımız için bu desteğin can suyu olduğunu söyleyebiliriz”



454 MİLYON LİRA DESTEK



KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Zehra Tülin Yücel yaptığı sunumda, Teknoloji Destek Programı hakkında bilgi verdi. Destek programından yararlanma şartlarını da aktaran Yücel, proje dönemleri boyunca, toplamda 307 işletmenin desteklenmesine karar verildiğini, 219 işletmeye yaklaşık 454,8 milyon TL tutarında destek ödemesi yapıldığını belirtti. KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Yücel, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.