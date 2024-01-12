Bitcoin ETF'lerine ilk günde rekor talep

Kripto yatırımcılarının uzun süredir beklediği spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) ilk işlem gününde rekor talep gördü.



Listelemelerin ardından Bitcoin ilk işlemlerde 49 bin dolara kadar yükseldi. Kısa sürede kazanımlarını veren Bitcoin, 45 bin 600 dolara kadar geri çekildi. Bitcoin, bugün 45 bin 800 dolar civarında el değiştiriyor.



ABD'de listelenen Bitcoin ETF'leri, ilk gününde toplam 4,6 milyar dolarlık hacim yarattı. Grayscale Bitcoin Trust'ı 2,3 milyar dolarlık hacim ile ilk sırada yer aldı. Grayscale'in ürünü 2013'ten bu yana tröst yapısında varlığını sürdürüyordu.



Varlık yönetim devi BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı ise 1 milyar dolarlık hacim ile kayıtlara geçen beşinci en büyük ETF lansmanı oldu.



2021 yılındaki ilk Bitcoin vadeli ETF'i tüm gün boyunca 1 milyar dolarlık hacim yaratabilmişti.



Bernstein analistleri, Bitcoin ETF'lere akışların kademeli olarak artarak 2024'te 10 milyar doları aşacağını ve gelecek yılın sonunda 80 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti.



