Ethereum Classic (ETC) nedir, nasıl satın alınır?

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Ethereum Classic, akıllı sözleşme işlevselliğine sahip açık kaynaklı, blok zinciri tabanlı dağıtılmış bir kripto para birimi platformudur.

Kripto para dünyasında Bitcoin’e alternatif olan altcoin grubundandır.

Ethereum Classic, merkezi olmayan uygulamaları kendi bünyesinde barındırma ve destekleme özelliğine sahip bir akıllı sözleşme ağıdır.

Ethereum (ETH), kripto para piyasasının en değerli ikinci kripto para birimiyken; Ethereum Classic (ETC) ise yazım sırasında 24. sırada yer alıyor.

ETHEREUM CLASSIC (ETC) NASIL SATIN ALINIR?



Ethereum Classic'in yerel tokeni olan ETC, birçok borsada alım satımı yapılabilir.



Binance, OKEx, Gate.io ve Huobi Global gibi borsalar üzerinden Ethereum Classic alınıp satılabiliyor.