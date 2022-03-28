ntv.com.tr

Ethereum Classic (ETC) nedir, nasıl satın alınır?

Ethereum Classic, halka açık ve merkezsiz bir blockchain platformudur. Peki, Ethereum ağının hacklenmesi sonucu 2016 yılında kurulan ETC nedir, nasıl alınır?

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 12:40 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 14:02

Ethereum Classic (ETC) nedir, nasıl satın alınır?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

BAT coin nedir?

BAT coin nedir?

Tether nedir? (Tether Coin nasıl alınır?)

Tether nedir? (Tether Coin nasıl alınır?)

Ethereum Classic, akıllı sözleşme işlevselliğine sahip açık kaynaklı, blok zinciri tabanlı dağıtılmış bir kripto para birimi platformudur.

Kripto para dünyasında ’e alternatif olan altcoin grubundandır.

Ethereum Classic, merkezi olmayan uygulamaları kendi bünyesinde barındırma ve destekleme özelliğine sahip bir akıllı sözleşme ağıdır.

Ethereum (ETH), kripto para piyasasının en değerli ikinci kripto para birimiyken; Ethereum Classic (ETC) ise yazım sırasında 24. sırada yer alıyor.

ETHEREUM CLASSIC (ETC) NASIL SATIN ALINIR?

Ethereum Classic'in yerel tokeni olan ETC, birçok borsada alım satımı yapılabilir.

Binance, OKEx, Gate.io ve Huobi Global gibi borsalar üzerinden Ethereum Classic alınıp satılabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...