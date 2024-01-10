Kriptoda SEC darbesi: 217 milyon dolar sıfırlandı

Kripto para piyasaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) X hesabından yapılan Bitcoin ETF paylaşım ile sarsıldı.



SEC'in sosyal medya hesabı ele geçirilip, "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı yapıldı. Bunun üzerine Bitcoin kısa süre içerisinde 48 bin dolara yükseldi.



Daha sonra SEC Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi. Gensler'in paylaşımı ile BTC yönünü aşağı çevirdi. Bitcoin, 44 bin 800 dolara kadar geriledi.



Bitcoin'deki aşağı ve yukarı yönlü hareketlerle birlikte piyasadan toplam 217 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 133 milyon dolarlık long pozisyon, 84 milyon dolarlık ise short pozisyon sıfırlandı.

Yatırımcıların Bitcoin'de 84 milyon dolarlık, Ethereum'da 42 milyon dolarlık pozisyonları silindi. En fazla tasfiye 82 milyon dolar ile Binance borsasında yaşandı.

Kripto piyasasında yaşanan kayıpların ardından sosyal medyada SEC ve Başkan Gensler'e yönelik tepkiler arttı.