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Milyon dolarlık vurgun | SEC'in hesabı ele geçirildi: Bitcoin ETF paylaşımı yalan çıktı

Kripto para yatırıcılarının beklediği Bitcoin ETF haberi için nefesler tutuldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı 10 Ocak'ta açıklaması beklenirken büyük bir vurgun yaşandı. SEC'in sosyal medya hesabı ele geçirilip, "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı yapıldı. Kısa süre içinde 48 bin dolara yükselen Bitcoin daha sonra haberin SEC tarafından yalanlanması ile 45-46 bin aralığına düştü. SEC spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı. Sosyal medyada bu paylaşımla birlikte milyon dolarlık vurgun yapıldığı yorumları yer aldı.

Milyon dolarlık vurgun | SEC'in hesabı ele geçirildi: Bitcoin ETF paylaşımı yalan çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yıllardır karşı çıktığı ETF’leri hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Dün gece SEC''in sosyal medya hesabından yapılan "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı kripto paralarda sert bir yükselişe neden oldu. Ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

SEC'TEN AÇIKLAMA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

48 BİN DOLARA YÜKSELDİ

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

Sosyal medyada bu yalan paylaşım yapılarak milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddia edildi.

Kripto paralara ETF ivmesi

Kripto paralara ETF ivmesi

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Milyon dolarlık vurgun | SEC'in hesabı ele geçirildi: Bitcoin ETF paylaşımı yalan çıktı - 1

Kripto para birimi, kısmen spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan iyimserlik nedeniyle son aylarda yükselişe geçti. Kripto para savunucuları, bu fonların piyasaya sürülmesinin dijital varlıklara yeni türde yatırımcılar getirebileceğini iddia ediyor.

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