Milyon dolarlık vurgun | SEC'in hesabı ele geçirildi: Bitcoin ETF paylaşımı yalan çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yıllardır karşı çıktığı Bitcoin ETF’leri hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.



Dün gece SEC''in sosyal medya hesabından yapılan "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı kripto paralarda sert bir yükselişe neden oldu. Ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.



SEC'TEN AÇIKLAMA



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.



Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.



48 BİN DOLARA YÜKSELDİ



Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.



Sosyal medyada bu yalan paylaşım yapılarak milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddia edildi.

Kripto paralara ETF ivmesi Haberi Görüntüle Kripto para birimi, kısmen spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan iyimserlik nedeniyle son aylarda yükselişe geçti. Kripto para savunucuları, bu fonların piyasaya sürülmesinin dijital varlıklara yeni türde yatırımcılar getirebileceğini iddia ediyor.