Kripto paralara ETF ivmesi

Kripto para piyasalarında gündem spot ETF'lere ilişkin onay beklentisi. Konuya dair ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu henüz kararını açıklamadı. Ancak piyasa kararı "olumlu" yönde fiyatlamaya başladı.



ETF ONAYI NELERİ GETİRECEK?



Bitcoin Borsa Yatırım Fonu...Piyasadaki adıyla spot ETF'lerin onaylanması kripto para piyasalarına ciddi manada pozitif bir ivme kazandırabilir. Öyle ki; bu sayede Bitcoin alım ve satımı kolaylaşacak. Bu daha fazla yatırımcı ve likidite anlamına geliyor. Öte yandan Kurumsal yatırımcı sayısı da artacak.



Uzmanlara göre onayın gelmesiyle birlikte halihazırda 1 trilyon 700 milyar dolarlık pazara sahip kripto paralara yüz milyarlarca dolarlık ek bir girdi gerçekleşebilir. Kripto paralarda sıklıkla görülen fiyat dalgalanmaları ise yine bu sayede kazanılacak likidite etkisiyle azalabilir. Ayrıca yine yüksek para girişinin etkisiyle manipülasyonlar da önlenebilir.



Dolandırıcılık da yine kripto para piyasalarına girmek isteyen yatırımcılar için önemli bir dezavantaj durumu. Spot ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte Blackrock gibi dev yatırım fonlarının güvencesi altında alım satım yapılabilecek.



ETF ONAYI KALICI YÜKSELİŞ ANLAMINA MI GELİYOR?



Pozitif haber akışlarıyla birlikte Bitcoin'e dair fiyat beklentileri yükseliyor. Örnek olarak Standard Chartered Bitcoin'de yıl sonu fiyat beklentisini (ETF onayı gelirse) 100 bin dolar olarak açıkladı.



Ancak piyasalarda sıkça alışık olduğumuz "Beklentinin fiyatlanması" durumu burada da yaşanabilir. Onayın geleceğine dair yapılan alımlar, resmi kararın açıklanması ile birlikte yerini kar realizasyonuna bırakabilir.



Ayrıca Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'nın onaylanması, bu fonlara anında para girişi olacağı anlamına da gelmiyor.