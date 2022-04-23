ntv.com.tr

Solana (SOL) coin nedir, nasıl alınır?

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz coinlerden olan Solana coin, işlevsel bir açık kaynak projesidir. Peki, Solana Coin (SOL) nedir? Solona Coin nereden satın alınır?

Haberler 23.04.2022 - 00:18 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 09:40

Solana (SOL) coin nedir, nasıl alınır?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

EOS coin nedir, nasıl alınır?

EOS coin nedir, nasıl alınır?

NFT coin nedir? NFT nasıl yapılır? Non Fungible Token'ın (Değiştirilemez Jeton) özellikleri

NFT coin nedir? NFT nasıl yapılır? Non Fungible Token'ın (Değiştirilemez Jeton) özellikleri

2017 yılında İsviçre Cenevre merkezli Solana Foundation tarafından başlatılan Solana projesi, De-Fi tabanlı bir projedir.

Solana, merkezi olmayan uygulama (Decentralized Applications) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

SOLANA COİN'İN KURUCULARI KİM?

Solana projesinin başında yer alan isimler Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald’dır.

SOLANA (SOL) NEREDEN SATIN ALINIR?

Solana coin alım satım işlemleri birçok kripto para borsası üzerinden yapılabilir. Solana coin almak isteyenler öncelikle güvenilir kripto para borsaları üzerinden işlem yapmayı tercih etmelidir.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...