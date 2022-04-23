Solana (SOL) coin nedir, nasıl alınır?

Haberler 23.04.2022 - 00:18 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 09:40
2017 yılında İsviçre Cenevre merkezli Solana Foundation tarafından başlatılan Solana projesi, De-Fi tabanlı bir projedir.
Solana, merkezi olmayan uygulama (Decentralized Applications) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.
SOLANA COİN'İN KURUCULARI KİM?
Solana projesinin başında yer alan isimler Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald’dır.
SOLANA (SOL) NEREDEN SATIN ALINIR?
Solana coin alım satım işlemleri birçok kripto para borsası üzerinden yapılabilir. Solana coin almak isteyenler öncelikle güvenilir kripto para borsaları üzerinden işlem yapmayı tercih etmelidir.