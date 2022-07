Küresel piyasalarda Fed öncesi karışık seyir

Dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yatırımcıların Fed'in yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde temkinli davrandığı görülüyor.



Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki far kapanmaya devam ederek 34 baz puana inerken, söz konusu fiyatlama ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisinin güçlenmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.



Öte yandan, hızlanan bilanço sezonunda şirketlerin karlılıkları ve beklentileri piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Dün, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yükselen enflasyon nedeniyle kar beklentilerinde düşüşe gitti. Şirketten yapılan açıklamada, gıda enflasyonunun çift haneli ve ilk çeyreğin sonuna kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığı belirtilerek, bu durumun müşterilerin genel ürün kategorilerindeki harcama yeteneğini etkilediği ve özellikle giyimde fazla stokları azaltmayı ve daha fazla indirim yapmayı gerektirdiği kaydedildi.



Bugün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklaması beklenen Microsoft ve Alphabet'in karlılıklarının da piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.



Dolar endeksi Fed'in politika kararları öncesinde yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı arz endişeleriyle yükselerek, yüzde 1,4 artışla 101,70 dolardan işlem görüyor.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRUPA'DA ENERJİ ARZI SORUNU



Avrupa'da resesyon endişelerinin yanında enerji arz problemi de fiyatlamalarda etkili oluyor.



Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım için sevk edilecek türbinle ilgili Siemens şirketinden evrakın alındığını, ancak söz konusu evrakın "daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken daha fazla soru işareti yarattığını" duyurdu.



Şirket ayrıca, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını kaydederek, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirdi.



Söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratları yüzde 12,6 artışla 179 euroya çıkarken, Avrupa'da yaklaşan kış ayı nedeniyle enerji ihtiyacına ilişkin endişeler artmaya başladı.



Bu gelişmelerle doğal gaz yetersizliği nedeniyle bölgede kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesi artıyor.



Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne düşüşle başladı.



Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izliyor. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından Alibaba hisseleri yeni günde yüzde 5'e yakın prim yaparken, Çin ve Hong Kong borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi.



Analistler, Alibaba'nın adımıyla Çinli yatırımcıların şirket hisselerine daha kolay erişim sağlayacağını aktardı.



Öte yandan, Güney Kore yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, Güney Kore Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecinde politika alanının daha geniş olacağı beklentisi risk iştahını destekledi. Ülkede ayrıca finansal sıkıntıları bulunan şirketlere hükümet tarafından kredi desteği verileceği açıklandı.



Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.