"Mavi tik" ve "Starship" Elon Musk’a pahalıya patladı: Serveti 1 günde 13 milyar dolar eridi

TWİTTER'DA "MAVİ TİK" KARARI KAYIPLARI HIZLANDIRDI



Öte yandan Musk, Twitter’da kullanıcılarını kızdıracak bir adım attı. Ünlü milyarder tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter’da, "mavi tik" kaldırıldı. Sosyal medya platformu, Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların mavi tiki kaldırılırken Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.



Musk’ın üç büyük şirketinde yaşanan olaylar borsadaki hareketleri tetiklerken ünlü milyarderin serveti de sert geriledi.



Musk’un serveti en çok Tesla hisselerindeki hareketlerden etkilenerek 24 saat içerisinde 13 milyar dolar eridi. Bu kayıp, yılın en büyük düşüşü oldu.

HALA DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ



Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre, büyük kayba rağmen Musk’ın toplam net serveti 164 milyar dolar oldu. Musk, dünyanın en zenginleri listesinde Fransız lüks üreticisi Bernard Arnault’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.