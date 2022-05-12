McDonald's Türkiye satıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgilendirmede, McDonald's Türkiye'nin, Boheme Investment isimli şirkete satışının 54 milyon 500 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.



Merkezi Viyana'da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh El Mana olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır" denildi. Devir işlemlerinin bu yılın ilk yarısı içinde sonuçlanması öngörülüyor.