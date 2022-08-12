McDonalds Ukrayna'daki şubelerini yeniden açıyor

McDonald's'ın üst düzey yetkililerinden Paul Pomroy, "Kiev ve batı Ukrayna'daki bazı restoranları yeniden açmak için aşamalı bir plan uygulamaya karar verdik" dedi.



Bununla birlikte McDonald's'ın Ukrayna'da yaklaşık 110 restoranı bulunurken, fast food zinciri kapanmalara rağmen ülkedeki çalışanlarına ödeme yapmaya devam etti.



Pomroy, "Önümüzdeki birkaç ay içinde, restoranlara ürün götürmek, mağazaların fiziksel durumunu müşterilere hizmet vermeye hazır hale getirmek, restoran ekiplerini ve çalışanlarını sahaya geri getirmek ve çalışanlarımızın güvenliğini desteklemek için gelişmiş prosedürler ve protokoller uygulamak için tedarikçilerle çalışmaya başlayacağız” diye ekledi.



Rusya'daki Mcdonald's restoranları "Vkusno & Tochka" ismiyle Rus bir şirket tarafından yeni açıldı.

RUSYA'DAKİ ŞUBELERİNİ KALICI OLARAK KAPATTI

Pomroy, kararın Ukraynalı yetkililer, güvenlik uzmanları ve tedarikçilerle görüştükten sonra alındığını da sözlerine ekledi.



Diğer taraftan savaş, McDonald's'ın Rusya’daki restoranlarını kalıcı olarak kapatmasına neden oldu. Mart ayında Rusya’daki faaliyetlerine ara verdiğini duyuran küresel şirket mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Ukrayna'daki savaşın neden olduğu insani kriz ve öngörülemeyen çalışma ortamına destek vermeyeceğiz. Bu McDonald's değerleriyle tutarlı değil” demişti.



McDonald's Rusya'daki ilk şubesini 1990'da açtı.

Öte yandan, Mc Donald's Rusya’dan çekildikten sonra ülkedeki yüzlerce şubeyi lyerel bir franchise operatörüne sattı ve bu işletme onları yeni bir marka ile birlikte "lezzetli ve bu kadar" anlamına gelen "Vkusno & Tochka" adlı yeni bir adla yeniden açtı.



Ayrıca McDonald's'ın Rusya'dan çıkışı bir devrin sonu oldu. Neo-liberalizmin sembollerinden bir olan şirket Rusya’da ilk şubesini 1990'da Moskova'da açtı ve eski Sovyetler Birliği ile dünyanın geri kalanı arasındaki bariyeri yıkmak için Rusya’nın eski devlet başkanı Mihail Gorbeçev'in girişimi olan glasnost'un en belirgin örneklerinden biriydi.

Glasnost, Sovyetler Birliği'nin son döneminde Gorbaçov'un liderliğinde ülkede özellikle ekonomik sorunlara son vermek amacıyla uygulanmış politikaların tümünü kapsayan bir terim olarak kullanıyor. 1985'te uygulanmaya balayan galsnost, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla son buldu.

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