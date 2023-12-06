ntv.com.tr

Memur-emekli zammı ve asgari ücret ne olacak? (Prof. Dr. Cem Kılıç NTV'de değerlendirdi)

Memur ve emekli maaşları 2024'te ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışıyla ilgili beklentisini NTV'de açıkladı. Kılıç, memurların yüzde 50, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 40-45 arağında zam almasını beklediğini söyledi. Kılıç, emekli taban aylığının da 10 ya da 11 bin liraya çıkarılacağını öngördü. Prof. Dr. Kılıç, asgari ücretin yeni yılda 17 bin lirayı aşmasını beklediğini belirtti.

Memur-emekli zammı ve asgari ücret ne olacak? (Prof. Dr. Cem Kılıç NTV'de değerlendirdi)

Yeni yılda memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı merak ediliyor.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 33,65 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 26,09'luk enflasyon farkı imkanı doğdu. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 

7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar artırılacağı da henüz netleşmedi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. 

"MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM OLACAKTIR"

Memur-emekli zammı ve asgari ücret ne olacak? (Prof. Dr. Cem Kılıç NTV'de değerlendirdi) - 1 Prof. Dr. Cem Kılıç

Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor. 5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."

"EN DÜŞÜK AYLIĞI 10-11 BİNE ÇIKARILIR"

En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi: "Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? hesabında son durum

Haberi Görüntüle

"ASGARİ ÜCRET 17 BİNİ AŞAR"

Prof. Dr. Kılıç, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin de değerlendirme yaptı.

Kılıç şunları kaydetti: "Enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk-İş, bu yıl toplantılara 4 işçiyle katılacak. Tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi. Talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu. Tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Nisan, mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor. Şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde. Asgari ücret benim tahminime göre 17 bin küsür civarına gelir. Öyle olursa yüzde 50'ye yakın artışla karşılaşacağız."

Asgari ücret halen 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Asgari toplantısı ne zaman? (2024 asgari ücret ilk toplantı tarihi)

Asgari toplantısı ne zaman? (2024 asgari ücret ilk toplantı tarihi)

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...