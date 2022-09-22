Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2022 Eylül ayı PPK faiz toplantısı kararı)

Merkez Bankası tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Ağustos ayında düzenlenen toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) 22 Eylül tarihinde yaptığı faiz toplantısının ardından kararını açıkladı.

TCMB tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirildi.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NEYDİ?



AA Finans'ın bugün gerçekleştirilen PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ



Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.