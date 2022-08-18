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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi geldi. Banka, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 14'ten 13'e çekti. Ekonomistlerin beklentisi faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Haberler - NTV Haber 18.08.2022 - 14:05

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Fed'den "enflasyon düşene dek faiz artırımları sürecek" mesajı

Fed'den "enflasyon düşene dek faiz artırımları sürecek" mesajı

Türkiye Cumhuriyet  (TCMB), 2021 yılı Aralık ayındaki toplantısından sonra bu yıl ilk kez faiz indirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini sürpriz bir kararla 1 puan indirerek yüzde 14'ten 13'e çekti.

Ekonomistlerin beklentisi faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Karar metninde, ekonomide ivme kaybı olduğuna işaret edildi.

, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı belirtildi.

7 AY SONRA SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ

, Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılının ilk 7 toplantısında ise faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit tutuldu.

KARAR SONRASI DOLARDA YÜKSELİŞ

Toplantı öncesinde güne 17,94 lira seviyelerinden başlayan dolar, karar sonrası 18 lirayı geçti.

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