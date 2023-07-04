ntv.com.tr

Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde artış

Merkez Bankası'nın geçen ay iki yıl sonra ilk kez faiz artırması sonrası kredi faiz oranları yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi aylık yüzde 5'e kadar çıktı.

Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde artış

Bankalar faizini artırdı, talep düşüşe geçti.

haziranda 27 ay aradan sonra ilk kez artırdı. 6,5 puanlık artış ihtiyaç, konut ve otomotiv kredisi faizlerine yansıdı.

Reuters'ın haberine göre, özel bankalarda 70 bin lira üstü bireysel kredi faizi aylık yüzde 5'e kadar çıktı. Konut kredisinde ise yüzde 3'ün üzerini gördü.

KAMU BANKALARINDA YÜZDE 2,64'E ÇIKTI

Kamu bankalarının ihtiyaç kredisi oranları aylık yüzde 1,89'dan yüzde 2,64'e kadar yükseldi.

500 bin liraya kadar olan konut kredisi faizleri yüzde 1,39'dan yüzde 1,99'a çıktı.

2 milyon lira üzeri konut kredisi faizleri ise yüzde 2,4'ü gördü.

AVANS ÇEKİM TALEBİ ARTTI

Tüketiciler, faiz oranlarındaki artış sonrası avans kullanımına yöneldi. Özellikle mevduat hesaplarından nakit avans çekim talebi arttı.

Öte yandan, nakit avansta da faiz aybaşında yüzde 1,36'dan yüzde 1,91'e çıkarılmıştı.

Merkez Bankası, bankalara döviz sağlayacak

Merkez Bankası, bankalara döviz sağlayacak

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...