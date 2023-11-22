Metal sektöründeki toplu sözleşmede anlaşma yok: İşveren yüzde 35 zam önerdi

Türk Metal Sendikası'nın yazılı açıklamasında, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin beşinci oturumunun bugün İstanbul'da yapıldığı belirtildi.



Görüşmeler kapsamındaki beş oturumda, bugüne kadar 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşmanın sağlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta gelmektedir.

Sendikamız Türk Metal, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket etmiş, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamıştır. Türk Metal sözleşmenin, günün ekonomik koşullarının gerektirdiği bir şekilde masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur."



ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI



Açıklamada, Türk Metal Sendikası'nın yapıcı tavrına rağmen MESS'in bugünkü oturumda kabul edilemez bir teklifle masaya geldiği vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi:



"MESS öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiş, sendikamızın ücret artışı teklifine karşı, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi.

Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edildi.

MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve tamamlayıcı sağlık sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da talep etmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır."



"SENDİKAMIZ TAVRINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR"



Türk Metal Sendikası'nın üyelerinin sendikalarına emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur.

Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, arabuluculuk sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir."