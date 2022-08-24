Mısır fiyatları iki ayın zirvesinde

Mısır fiyatları iki ayın zirvesine çıktı.

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de mısır ve soya fasulyesi hasadının beklentilerin altında olacağına yönelik beklentilerle kazanımlarını artırdı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 28 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 1.37 artıda 261.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday fiyatları da yüzde 1,75 yükselişle 299,1 dolar/ton seviyesinde seyrediyor.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında tahıl fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden olmuştu.