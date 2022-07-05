New York borsası resesyon endişesiyle düşüşle açıldı

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan piyasalar, haftanın ilk açılış gününde resesyona ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı.



Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,27 azalarak 30.701,12 puana geriledi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,52 azalışla 3.767,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 kayıpla 10.954,34 puana indi.



ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan piyasalar, haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.



Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler endekslerdeki aşağı yönlü harekette etkili oldu.



ABD'de enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin enflasyonla mücadelede Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haberler Amerikan basınında yer aldı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile dün sanal bir görüşme gerçekleştirdi.



Hazine Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yellen ve Liu'nun ülkelerindeki makroekonomik ve finansal gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.



Açıklamada, Yellen'ın Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları da dahil olmak üzere endişe duyduğu konuları gündeme getirdiği kaydedildi.



Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da Liu ve Yellen'ın görüşmesinde ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ile tarifelerin görüşüldüğü bildirildi.



Analistler, ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin pay piyasalarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirtti.



ABD'nin tahvil piyasalarında ise satış eğilimi etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine geriledi.



Analistler, makroekonomik verilerin hafta boyunca yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin önemli ipuçları barındırmasının beklendiğini kaydetti.

