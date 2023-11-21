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Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 24- 30 Kasım arasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı

MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan  Uraloğlu, yazılı açıklama ile öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24- 30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak". dedi.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak." ifadelerini kullandı.  

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının gösterilmesinin yeterli olacağını bildirdi.

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