Okul kıyafetleri yüzde 60 zamlandı

Haber: Beyzanur Özer

Okulların açılmasına 2 hafta kaldı.

Ailelerin de yeni eğitim dönemi için hazırlıkları sürüyor. Öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından biri de okul kıyafeti. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 zamlandı.

Satıcılar, zamları enflasyon ve hammadde fiyatlarına bağlıyor.



Etek, hırka, iki uzun kollu tişört olarak satılan okul takımlarının fiyatları 1000 TL. Bu takıma bir de zorunlu olan eşofman takımı eklendiğinde fiyat 1950 liraya çıkıyor.

İTHAL KUMAŞLARDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Mağaza sahibi Kerem Demir, ithal kumaşlarda yüzde 100 gibi bir artış olduğunu dile getirdi.

Çocukların sağlığın uygun pamuklu ürünler kullandıklarını da ifade eden Demir, "Enflasyon zaten ortada kumaş ve nakliye maliyetlerinden, personel ve kira giderlerinden bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunun altı da çok mümkün gözükmüyor." dedi.

Vatandaşlarla önceki yıllarda pazarlık yapıldığını söyleyen Demir, "Bu sene fiyat itirazı görmüyoruz. İnanılmaz bir kredi kartı yoğunluğu var." ifadelerini kullandı.

