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Orta gelirliye konut kampanyası başladı: Kredi faizleri ve şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar

Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası" başvuruları başlıyor. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte orta gelirliye konut projesine dair ayrıntılar...

Orta gelirliye konut kampanyası başladı: Kredi faizleri ve şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim Finansman Programı" kapsamındaki başvurular başladı.

KAMPANYA SADECE SIFIR KONUTLAR İÇİN

Sıfır evler için geçerli olacak kampanya ile konut almak isteyenlerin bulduğu daire ile banka veya katılım bankalarına başvurması gerekiyor.
Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyerek, kredi tahsis edecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

kapsamında iller üç bölgeye ayrıldı. İstanbul tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm iller ise üçüncü bölgede gruplandırıldı..

Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bögledeki iller için 2 milyon lira kredi sağlayacak.

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak.

0.69'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yıl vade imkanı sağlanacak.

Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Konut almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri yapamayacak. Ancak 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan gençler, ailesinin evi olsa bile başvuru yapabilir.

Miras yoluyla sahibi olanlar da kampanyadan faydalanabilcek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son 1 yıl içinde konut satmamış olması da gerekiyor.

1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.

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