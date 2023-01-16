Orta gelirliye konut kampanyası başladı: Kredi faizleri ve şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamındaki başvurular başladı.

KAMPANYA SADECE SIFIR KONUTLAR İÇİN



Sıfır evler için geçerli olacak kampanya ile konut almak isteyenlerin bulduğu daire ile banka veya katılım bankalarına başvurması gerekiyor.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyerek, kredi tahsis edecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



Kampanya kapsamında iller üç bölgeye ayrıldı. İstanbul tek başına birinci bölge oldu. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla ikinci bölge olarak belirlendi. Diğer tüm iller ise üçüncü bölgede gruplandırıldı..



Bankalar birinci bölge için en fazla 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira ve üçüncü bögledeki iller için 2 milyon lira kredi sağlayacak.



Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak.

0.69'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yıl vade imkanı sağlanacak.

Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Konut almak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri başvuru yapamayacak. Ancak 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan gençler, ailesinin evi olsa bile başvuru yapabilir.

Miras yoluyla ev sahibi olanlar da kampanyadan faydalanabilcek.



Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son 1 yıl içinde konut satmamış olması da gerekiyor.

1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır ikamet şartı var. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.

