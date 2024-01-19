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Özel okullar dolar bazında da zamlandı

Özel okullarda zam tartışması sürerken fiyat listeleri de açıklanmaya devam ediyor. İstanbul'da özel okul ücreti geçen seneye oranla 2-3 kat artttı. Üstelik okullar sadece Türk Lirası'nda değil, dolar bazında da fiyat artırımına gitti.

Özel okullar dolar bazında da zamlandı
5 soruda özel okul ücretleri

5 soruda özel okul ücretleri

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İstanbul'da fiyatları semt semt değişirken ortalama 200 bin liradan 800 bin liraya kadar çıkıyor.

Okullar sadece Türk Lirası'nda zamlanmazken dolar bazında da fiyat artırımına gitti.

İstanbul'da bir özel okul, birinci sınıf için geçen yıl 13.500 dolar olan fiyatını bu sene 21.300 dolara yükseltti.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir zam oranı açıklamadı. Ancak geçen seneki hesapla, yüzde 58'lik bir artış öngörülüyor.

Sadece eğitim ücretinin bile yüksek olduğunu belirten veliler, diğer kalemlere gelecek zammın bütçeleri daha da zorlayacağını söylüyor.

ARA SINIFLARA UYGULANAN ZAM

Tartışılan bir diğer konu ise ara sınıflarda uygulanan zam oranının serbest bırakılması...

Veliler, ara sınıflar için de zam oranlarında sınırlama talep ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

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