Özel okullar dolar bazında da zamlandı

İstanbul'da özel okul fiyatları semt semt değişirken ortalama 200 bin liradan 800 bin liraya kadar çıkıyor.



Okullar sadece Türk Lirası'nda zamlanmazken dolar bazında da fiyat artırımına gitti.

İstanbul'da bir özel okul, birinci sınıf için geçen yıl 13.500 dolar olan fiyatını bu sene 21.300 dolara yükseltti.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir zam oranı açıklamadı. Ancak geçen seneki hesapla, yüzde 58'lik bir artış öngörülüyor.



Sadece eğitim ücretinin bile yüksek olduğunu belirten veliler, diğer kalemlere gelecek zammın bütçeleri daha da zorlayacağını söylüyor.



ARA SINIFLARA UYGULANAN ZAM



Tartışılan bir diğer konu ise ara sınıflarda uygulanan zam oranının serbest bırakılması...



Veliler, ara sınıflar için de zam oranlarında sınırlama talep ediyor.