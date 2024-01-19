SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, özel okullarda ara sınıf ücreti zammı konusunda yönetmelik hükümleri olduğunu ifade ederek "Özel okullar başlangıç okul ücretini kendileri belirleme hakkına sahip." dedi. Zamlar hakkında özel okul temsilcileriyle görüştüklerini de belirten Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
Özel okullar dolar bazında da zamlandı

Özel okullar dolar bazında da zamlandı

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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki yerini korumaya devam eden özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda." dedi.

Özel okulların ise baslangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayacılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriniyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."

5 soruda özel okul ücretleri

5 soruda özel okul ücretleri

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