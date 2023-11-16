Pakistan, IMF ile 700 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’da Pakistan ile IMF yetkililerinin müzakereleri olumlu sonuçlandı.



Yapılan görüşmeler kapsamında IMF ile Pakistan, temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.



IMF Guvernörler Kurulu’nun onaylaması halinde Pakistan, 700 milyon dolar alacak.



Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz'da yatırmıştı.



IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.



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