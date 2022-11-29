Piyasalar karışık seyrediyor

Çin'de devam eden "sıfır Covid-19" politikası karşıtı protestolar risk algısının dünya borsalarına yayılmasına sebep oldu.

Yeni günde Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla endeksler yönünü yukarı çevirdi.



Öte yandan, ülkede "sıfır Covid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, artan Covid-19 vakalarına rağmen ülkede yeni kapanmaların olmaması söz konusu beklentiyi destekledi.



ABD'de ise dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti.



Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.

FED'İN 50 BAZ PUAN ARTIŞINA GİTMESİ BEKLENİYOR



Artan resesyon riskine karşın Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla Fed'in gelecek ayki para politikası kararlarına yönelik beklentilerde belirsizlik devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Geçen hafta, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına yönelik beklentiler yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.



Emtia piyasalarında da Çin'deki gelişmelerle birlikte oynaklığın arttığı görülüyor.



Dün, 80,8 dolarla ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 86 dolardan işlem görüyor. Bakırın libresi de şu sıralarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,9 üzerinde 3,71 dolarda bulunuyor.



Analistler, Çin'deki gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini kaydederek, bölgeden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdüreceğini bildirdi.



Dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,54, Nasdaq endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

AVRUPA, ENFLASYONU YÜZDE 2 SEVİYESİNE İNDİRMEKTE KARARLI



Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.



Lagarde, ECB'deki ekonomistlerin enflasyon riskini yukarı yönlü nitelendirdiklerine dikkati çekerek, "Enflasyonda zirveye ulaştığımıza ve kısa sürede düşeceğine inanmamızı sağlayacak unsurlar görmüyoruz" dedi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

JAPONYA'DA İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ



Çin'de hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanımasıyla, Çin borsasında ağırlığı yüksek olan inşaat hisseleri öncülüğünde yükseliş yüzde 2'yi aştı.



Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik ekimde yüzde 2,6'ya yükselirken, perakende satışlar aylık yüzde 0,2 ve yılık yüzde 4,3 artsa da beklentilerin altında kaldı.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi.

