Rusya, tarım savaşında galip geliyor: Tahılda payı arttı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir yıl geride kalırken, Türkiye’nin oluşturulmasına katkı verdiği BM koordinasyonundaki Karadeniz Tahıl Koridoru’nun mart ayı sonrasında devam etmesi konusunda gözler yeniden Moskova’da.



Rusya, koridoru askıya alma gibi bir hamle yaparsa, Türkiye dahil birçok ülkenin tahıl ithalat faturası kabarabilir. Çünkü Ukrayna’nın sevkiyatlarının yeniden başlamasına yardımcı olan koridorda bugüne kadar 22 milyon 165 bin 287 ton tahıl ve gıda ürünü ihraç edildi. Fakat istatistikler savaşın patlak vermesinden bu yana Karadeniz’de tarım ürünleri ticaretinin Rusya’nın lehine işlediğini gösteriyor.

Ekonomim.com'un haberine göre, Rusya'nın buğday, mısır, Ayçiçek yağı gibi tarım pazarlarındaki payı artarken, Ukrayna'nın geriledi. Ukrayna'nın buğday ihracatı, 2022-23 pazarlama yılında üçte birden fazla düşerken, ayçiçek yağı sevkiyatları beş yılın en düşük seviyesinde.

BUĞDAY: ARAZİLERİ ZARAR GÖREN UKRAYNA’NIN ÜRETİMİ DÜŞÜYOR



24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinden bu yana ticaretteki değişim şöyle:

Ukrayna tarım bakanlığından alınan verilere göre, ülkenin buğday sevkiyatı 2022-23 mali yılında şimdiye kadar yüzde 39 düşüşle 10.8 milyon ton oldu. Ukrayna'nın buğday ihracatı, işgalden sonra haftalarca durdu. Ancak Temmuz ayında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin imzalanmasının ardından ihracat arttı. Avrupa'ya sevkiyatlar 10 kattan fazla artarken, Asya ve Afrika'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 75 ila 80 arasında düştü.

Tarım uzmanlarına göre, Ukrayna'nın 2023-24 sezonunda buğday ihracatının 12 milyon tona düşmesi bekleniyor. Tarım arazileri ve ekipmanlarının savaşta hasar alması nedeniyle Ukrayna'nın 2022-23 buğday üretimini önceki yılki 33 milyon tona kıyasla 21 milyon ton olarak tahmin ediyor. Rusya'nın 2022-23 sezonundaki buğday ihracatının 41.5 milyon tonla, önceki sezon kaydedilen 33 milyon tonun oldukça üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, Rusya'nın 2022-23 buğday hasadını bir yıl önce tahmin edilen 75.2 milyon tondan 91 milyon tona çıkacağını öngörüyor. Bu arada S&P Platts değerlendirmesine göre, Ukrayna'nın yüzde 11.5 buğday FOB fiyatları geçtiğimiz hafta yıllık yüzde 23.2 düşüşle 274 dolar/ ton seviyesine indi. Rusya'nın yüzde 12.5 buğday FOB fiyatı da yıllık yüzde 17,4 düşüşle 298 dolar/ton oldu.

