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Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:40

Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,7 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,5'e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

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