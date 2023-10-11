Şimşek ve Erkan Fas'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ziyaretleri devam ediyor.



Şimşek ve Erkan, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılacak. Yıllık toplantılar 50 yılın ardından ilk kez bir Afrika ülkesinde yapılıyor.



Toplantılar, 190 ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri ve fon yöneticilerini buluşturuyor.



Daha önce yapılan açıklamalara göre, Şimşek ve Erkan, yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştirecek.



Görüşme takviminde Blackrock, JPMorgan ve Deutsche Bank yöneticileri de yer alıyor.



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