SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den EYT takvimi açıklaması: İlk maaşlar ne zaman?

Son dakika haberi!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Milletvekilleriyle düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmasını başlattıklarını kaydeden Akbaşoğlu, "Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Net, açık şekilde en kısa sürede birinci gündemimiz EYT’nin yasalaştırılması sürecidir." diye konuştu.

EYT'liler neden yüzde 30 zam almadı? Merak edilen soruya yanıt Haberi Görüntüle

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?



EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.