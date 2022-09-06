SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati duyurdu: KOBİ'lere yeni destek paketi

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'ler için yeni bir Hazine destekli kefalet paketi hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından destek paketine ilişkin, "Teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." açıklamasında bulundu.