SON DAKİKA HABERİ: OPEC+ grubu günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı

Son dakika haberi! Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ bugün gerçekleştirilen toplantıda Kasım ayına ilişkin üretim planını belirledi.

Toplantıdan, beklentilere paralel olarak üretimde kesintiye gidilmesi kararı çıktı. Buna göre OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltacak.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.



Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Covid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.



KARAR SONRASI BRENT PETROLDE ARTIŞ

Karar sonrası brent petrol fiyatı, yukarı yönlü seyrini sürdürerek 93 doların üzerine çıktı.

OPEC+'nın bu kararı ile halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak. ABD ve diğer başlıca tüketiciler üretim artırma baskısı yapıyordu.

Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.