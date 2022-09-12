SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak belirlendi.



İstihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,6 iken kadınlarda yüzde 30,3 olarak gerçekleşti.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 19,1

Temmuz ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuzda aylık bazda 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda aylık bazda 2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 olarak tahmin edildi.

