SON DAKİKA HABERİ: TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması (İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği)

İlişkili Haber Beştepe'de EYT ve asgari ücret toplantısı

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Akkol, EYT ile ilgili iki konuda işverenle hükümetin mutabakata vardığını açıkladı.

Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var. İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.

EMEKLİ-ÇALIŞAN PRİM FARKI GİDERİLECEK



Biri, emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin) az evvel paylaştı.

KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.