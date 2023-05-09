SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçisinin zam oranı açıklandı

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Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında işçilere yapılacak zammı açıkladı.

YÜZDE 45 ZAM, EN DÜŞÜK AYLIK 15 BİN LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı.

Buna göre kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam, ikinci 6 ayı yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecek.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getiriliyor.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapılacak.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNE YÜZDE 70 ZAM

"Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gittiklerini kaydetti.

"TEMMUZ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da yer aldı.