Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesinde dikkat çeken vaatlerden biri Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı oldu.



Süper hızlı tren projesine ilişkin ilk bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında verdi.



350 KM HIZA ULAŞABİLECEK



Yapılacak hatta süper hızlı tren saatte 350 km ulaşabilecek.



ANKARA-İSTANBUL 80 DAKİKAYA İNECEK



Hat sayesinde Ankara Kızılay-İstanbul Kadıköy arası mesafe 80 dakikaya düşecek.



"TAMAMEN FARKLI BİR HAT OLACAK"



Projeyi seçim sonrası başlatacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Tamamen farklı bir hat üzerinde yapılacak. Mevcut hızlı tren hattı kullanılmaya devam edecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "KANAL İSTANBUL BÜTÇEYE YÜK OLMAYACAK"



Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul genel bütçemize yük olmayacak. Kanal İstanbul'un maliyeti kendi gelirleriyle finanse edileek bir proje olacak."