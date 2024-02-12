TCMB Başkanı Karahan, bankacılarla buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.



TBB’den yapılan açıklamaya göre toplantıda Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü değerlendirildi.



TCMB Başkanı Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız Haberi Görüntüle Toplantının ana gündem maddeleri, "TL mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü" oldu.

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