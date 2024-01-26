TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardı.
Fon, kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 3 adet taşınmaz bir araya getirilerek oluşturulan Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Denizli/Çardak ilçesinde 3 taşınmazdan oluşan bütünlüğün ihalesi için öngörülen muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi.
İhale, 21 Şubat'ta yapılacak.
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